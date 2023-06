Juvenis do CADE receberam a taça de campeões distritais

A equipa de juvenis do CADE, do Entroncamento, que se sagrou campeã da 1ªa divisão distrital de futebol recebeu no domingo, 11 de Junho, as medalhas e a taça referentes ao seu escalão

A equipa de juvenis do CADE que se sagrou campeã da 1ªa divisão distrital de futebol recebeu no domingo, 11 de Junho, as medalhas e a taça referentes ao seu escalão, numa cerimónia realizada no Complexo Municipal do Bonito, no Entroncamento. Carlos Silva representou a direcção da Associação de Futebol de Santarém na entrega dos troféus, tendo também marcado presença o vereador da Câmara do Entroncamento Carlos Amaro e o presidente do CADE, João Abreu.