Foliões Atordoados recebem apoio para Torneio de Futebol de Praia

Os Foliões Atordoados – Associação do Carnaval de Marinhais – estão a organizar a terceira edição do Torneio de Futebol de Praia de Marinhais e vão poder contar com um apoio de 800 euros da Câmara de Salvaterra de Magos. O apoio serve para as despesas de transporte da areia. O Ringue da Comissão de Festas será palco da competição de 16 de Junho a 2 de Julho. O apoio foi aprovado por unanimidade na última reunião de câmara, dia 7 de Junho.