Nadador da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere representou a selecção nacional de natação

Ricardo Santos vence 200m costas no Meeting Internacional do Porto

O nadador Ricardo Santos, da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, venceu a prova de 200 metros costas e alcançou o terceiro lugar nos 800 metros livres no 38º Meeting Internacional do Porto, em representação da selecção nacional de natação. O atleta está actualmente a preparar a sua participação no Campeonato da Europa de Juniores