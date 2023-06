20km Almeirim vence distrital de juniores em atletismo

A Associação 20km Almeirim venceu colectivamente o campeonato distrital de atletismo no escalão sub 18, tanto na competição feminina como na masculina.

A Associação 20km Almeirim venceu colectivamente campeonato distrital de atletismo no escalão sub 18, em masculinos e femininos,numa competição que decorreu na pista Susana Feitor, em Rio Maior, com a participação de cerca de 120 atletas.

Individualmente, oampeões sub 18 foram: Martelo Masc. - Rafael Rebelo (AEA Cartaxo); Vara Masc. - João Apolinário (A20KM Almeirim); 110 M Barr. Masc. - Sebastião Manuel (A20Km Almeirim); Triplo Fem. - Beatriz Miguel (UFC Tomar); Peso Fem. - Beatriz Miguel (UFC Tomar); 100 M Barr. Fem. - Lara Lopes (A20KM Almeirim); Altura Fem. - Beatriz Oliveira (CB Abrantes); 100 M Masc. - Dinis Neves (SC Abrantes); Disco Masc. - João Lima (AEA Cartaxo); 100 M Fem. - Laura Agostinho (SC Abrantes); Comprimento Masc. - Guilherme Mendonça (UDZ Alta); 2000 M Obst. Fem. - Carolina Miguel (A20Km Almeirim); 4x100 M Masc. – CLAC; 4x100 M Fem - GA Fátima; 1500 M Masc. - Martim Fernandes (A20KM Almeirim); 1500 M Fem. - Matilde Ferreira (JD Almansor); Dardo Fem. - Inês Matias (A20KM Almeirim); 300 M Masc. - Miguel Lopes (CB Abrantes); 300 M Fem. - Clara Martinha (CP Alcanena); 3000 M Masc - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); 2000 M Obst Masc. - Francisco Jogo (UDZ Alta); Vara Fem. - Sol Soares (A20KM Almeirim); Altura Masc. - Guilherme Mendes (A20Km Almeirim); 200 M Masc. - Miguel Lopes (CB Abrantes); 200 M Fem. - Clara Martinha (CP Alcanena); Dardo Masc. - Rodrigo Valente (CB Abrantes); 3000 M Fem. - Carolina Miguel (A20Km Almeirim); 300 M Barr. Masc. - Afonso Batista (CLAC); Comprimento Fem. - Laura Agostinho (SC Abrantes); 300 M Barr. Fem. - Leonor Ferreira (JD Almansor); Disco Fem. - Inês Matias (A20KM Almeirim); Triplo Masc. - Guilherme Mendonça (UDZ Alta); 800 M Masc. - Afonso Costa (CB Abrantes); Peso Masc. - João Lima (AEA Cartaxo); 800 M Fem. - Matilde Ferreira (JD Almansor); Martelo Fem. - Beatriz Miguel (UFC Tomar); 4x300 M Masc. – A20Km Almeirim; 4x300 M Fem. - A20Km Almeirim.