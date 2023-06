Pedrógão Triatlo tricampeão regional de Triatlo Jovem

O clube do concelho de Torres Novas venceu colectivamente as cinco etapas da competição.

O Pedrógão Triatlo sagrou-se tricampeão regional de Triatlo Jovem, tendo vencido colectivamente as cinco etapas da competição, a última das quais realizada em Abrantes no dia 8 de Junho. Nessa prova o clube do concelho de Torres Novas obteve ainda diversos pódios individuais nos vários escalões etários.