Convívio encerra época de Judo Adaptado da AJDS

O encerramento da época 2022/2023 do projecto SuperJudo (Judo Adaptado), promovido pela Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS), decorreu no dia 16 de Junho no Centro de Formação Técnico Competitiva do Judo Mestre Kiyoshi Kobayashi, em Torres Novas. A iniciativa contou com um treino convívio e cerimónia de graduação de todos os atletas que integram o projecto. Participaram no evento cerca de 50 judocas e respectivos monitores. O enquadramento técnico foi garantido pelo mestre Luís Gonçalves.

Participaram utentes do CRIO - Centro de Reabilitação e Integração de Ourém, CIRE - Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, CRIAL - Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim e CRIT- Centro de Reabilitação e Integração Torrejano. A axtividade foi concluída com um almoço convívio que foi oferecido pelo parceiro Hotel dos Cavaleiros.