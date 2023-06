Projecto de promoção do futebol feminino passou pela Chamusca

A Chamusca recebeu a quarta acção do projecto “Bora lá meninas, vamos jogar à bola”, organizado pela Associação de Futebol de Santarém com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol. A iniciativa destinou-se às alunas do primeiro ciclo do Ensino Básico e a patrona do projecto foi a jogadora internacional portuguesa do Sport Lisboa e Benfica, Kika Nazareth. A acção realizou-se a 7 de Junho no Campo Municipal da Chamusca.

“Bora lá meninas, vamos jogar à bola” foi divulgado nos 21 municípios do distrito de Santarém e conta com acções programadas até Dezembro do próximo ano. O objectivo é a divulgação e o desenvolvimento do futebol feminino, complementando e alargando a base de recrutamento de futuras praticantes e potenciando futuras edições do Dia do Futebol Feminino. Os principais parceiros são as câmaras municipais, juntas de freguesia, agrupamentos escolares e clubes de futebol.