Ginastas da UDR Zona Alta, de Torres Novas, estiveram em grande plano no Campeonato Nacional da Divisão Base de Ginástica Artística.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ginástica artística da Zona Alta com título nacionais e muitas medalhas

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, participou no Campeonato Nacional da Divisão Base de Ginástica Artística e conquistou títulos nacionais e diversas medalhas. A equipa de Juvenis, constituída pelas ginastas Maria Gameiro, Kayla Rosa, Matilde Bártolo Lopes, Dalila Pedro e Inês Passos, sagrou-se campeã nacional entre 11 equipas com os maiores nomes da ginástica nacional. A ginasta Kayla Rosa sagrou-se ainda campeã nacional da geral individual, de trave, e vice-campeã de saltos.

A ginasta Rita Zeferino sagrou-se campeã nacional de saltos e Maria Carmo sagrou-se vice-campeã de paralelas assimétricas. Já a equipa de Juniores foi novamente vice-campeã nacional, com as ginastas Beatriz Calado, Maria Carmo, Rita Zeferino e Riana Grecu, enquanto Matilde Moita foi terceira na trave olímpica. A competição decorreu nos dias 17 e 18 de Junho no Complexo Municipal de Ginástica da Maia.