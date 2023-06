Salvaterra de Magos apoia “Taça da Glória” em patinagem

A secção de patinagem do Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo vai realizar a “Taça da Glória” a 24 e 25 de Junho, no Pavilhão Municipal de Glória do Ribatejo.

A secção de patinagem do Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, vai organizar o quarto torneio “Taça da Glória”, no Pavilhão Municipal de Glória do Ribatejo. O torneio, que se realiza no próximo fim-de-semana, 24 e 25 de Junho, conta com o apoio financeiro do município presidido por Hélder Esménio. O apoio visa a aquisição de taças e medalhas para a competição e foi aprovado por unanimidade em reunião de executivo, realizada a 7 de Junho no salão nobre dos Paços do Concelho. A entrada no torneio é gratuita.