Downhill urbano leva muita adrenalina às ruas de Constância

A vila de Constância vai receber uma prova de Downhill Urbano em bicicleta, no âmbito do Festival da Juventude. Os circuitos combinam obstáculos naturais e artificiais, como rampas, muros e escadarias, parques, entre outros. Podem participar atletas em representação de clubes, colectividades, organizações populares, empresas e individuais, federados ou não federados. A prova é a 8 de Julho e as inscrições vão estar disponíveis em breve. Não é permitida a inscrição a jovens com idade igual ou inferior a 14 anos.

O trajecto será: saída da Igreja Matriz, escadaria de acesso à Rua da Roda, Rua da Roda, acesso à ponte pedonal, Largo Dr. José Godinho, Rua Eng.º Vicente Themudo de Castro, Rua Machado Santos, Travessa de S.º João, Rua de S.º João, Beco dos Ferreiros, Rua dos Ferreiros, Rua Machado Santos, Praça Alexandre Herculano e chegada à Rua João Lopes Leitão/Rua do Tejo, junto ao estabelecimento Pezinhos no Rio.

“A migração do evento em circuitos com pista de terra para o asfalto serviu para divulgar melhor a modalidade, pois o público passou a acompanhá-lo mais de perto, interagindo mais com a prova”, explica o município em comunicado. Em Constância, a primeira prova de Downhill Urbano foi realizada em Maio de 2008, com a participação de cerca de 60 atletas e mantém, nos dias de hoje, um percurso similar ao inicial.