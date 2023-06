Volta a Portugal em bicicleta passa por todos os concelhos do Médio Tejo

Pela primeira vez todos os concelhos da região do Médio Tejo vão acolher passagem dos ciclistas e das respectivas comitivas que vão participar na 84.ª Volta a Portugal Continente, evento que se realiza de 9 a 20 de Agosto. O final da primeira etapa da prova rainha da modalidade de ciclismo em Portugal termina em Ourém, com passagem em Ferreira do Zêzere e Tomar, a 10 de Agosto. Abrantes será palco da partida da segunda etapa, a 11 de Agosto, com passagem em Constância, Vila Nova da Barquinha, Entroncamento, Torres Novas e Alcanena. Por último, Mação recebe a partida da quinta etapa, com passagem por Sardoal, Vila de Rei e Sertã, no dia 14 de Agosto.

Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), afirma que é com grande satisfação que a região do Médio Tejo acolhe, em todos os seus concelhos, a 84.ª Volta a Portugal Continente, sendo este um evento prestigioso e histórico e que conta com grande participação massiva de público. “Entendemos que a participação da CIM Médio Tejo e a aposta financeira efectuada representa um investimento na região. Consideramos que este evento tem um impacto financeiro e mediático incontornável e é uma grande mais valia a sua passagem pelo nosso território”, acrescenta Anabela Freitas, que também é presidente da Câmara Municipal de Tomar.

Segundo a organização da prova, a 83.ª Volta a Portugal em 2022 foi a melhor edição de sempre em termos de exposição, com excelentes índices de audiência e uma adesão e participação massiva do público nas ruas. A organização diz ainda que o retorno mediático financeiro do evento segue a tendência de crescimento dos últimos anos. Para além da competição, nos locais de partida e chegada, há uma vertente social de entretenimento que completa a experiência da “Volta” e que chama ainda mais público aos locais do evento.