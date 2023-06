partilhe no Facebook

Judoca Patrícia Sampaio conquista bronze no Grand Slam de Ulan Bator

A judoca de Tomar Patrícia Sampaio (-78 kg) conquistou este domingo, 25 de Junho, a medalha de bronze no Grand Slam de Ulan Bator, na Mongólia. A atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, isenta na primeira ronda, venceu na segunda eliminatória a mongol Khuslen Otgonbayar (bronze na edição 2022) por duplo ‘wazari’ e bateu nos quartos de final a japonesa Rika Takayama, com um ‘ippon’ aos 63 segundos de combate.

A judoca lusa falhou o acesso à final ao ser derrotada nas ‘meias’ pela israelita Inbar Lanir, apesar de ter sido a primeira a pontuar por ‘wazari’, mas a campeã mundial, que venceu a prova, respondeu e inverteu o marcador com dois ‘wazaris’. Na luta pela medalha de bronze, Patrícia Sampaio superou a alemã Alina Boehm, ao pontuar com ‘wazari’ aos cerca de dois minutos de combate, vantagem que defendeu até ao final.

O Grand Slam de Ulan Bator é a primeira prova que conta a 100 por cento no apuramento para os Jogos Olímpico Paris2024 (26 de julho a 11 de agosto), quando falta praticamente um ano. As provas do ano anterior contam a 50 por cento.