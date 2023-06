Associação de Judo do Distrito de Santarém na Festa do Japão

A Associação de Judo do Distrito de Santarém participou pela primeira vez na Festa do Japão, que decorreu em Lisboa no âmbito das comemorações dos 480 anos de amizade entre Portugal e Japão.

A Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS) marcou presença pela primeira vez na Festa do Japão, que decorreu em Lisboa no âmbito das comemorações dos 480 anos de amizade entre Portugal e Japão. A AJDS foi representada pelo presidente António Pedroso Leal e pelo mestre Manuel Francisquinho, treinador em Ferreira de Zêzere. A associação teve oportunidade de apresentar uma demonstração de Kime no Kata, por parte de Tiago Silva e Mário Santos.

Terminada a primeira parte do evento e a demonstração das modalidades presentes finalizada, destaque para a cerimónia oficial onde foi enaltecida a relação de amizade e vivência intercultural entre Portugal e Japão.

Já num momento mais intimista, para o qual o presidente da Associação de Judo de Santarém foi convidado a participar, a ocasião ficou perpetuada pela oferta da AJDS, na pessoa do presidente Pedroso Leal, ao embaixador do Japão Portugal, Ota Makoto de um quadro com a estampagem do logótipo oficial criado propositadamente para este ano de comemoração dos 480 anos de amizade entre Portugal e Japão.

FOTOS - AJDS