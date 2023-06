CLAC e 20km Almeirim vencem distrital de atletismo em sub20

A prova decorreu no Estádio Papa Francisco, em Fátima, e contou com a participação de pouco mais de sessenta atletas numero um pouco aquém do esperado.

A Associação 20km Almeirim, em femininos, e o CLAC do Entroncamento, em masculinos, venceram colectivamente o Campeonato Distrital Sub 20 em atletismo. A prova decorreu no Estádio Papa Francisco, em Fátima, e contou com a participação de pouco mais de sessenta atletas numero um pouco aquém do esperado.

Individualmente, os campeões sub 20 foram: 100 M Masc. - Miguel Lopes (CLAC); Altura Fem. - Lara Lopes (A20KM Almeirim); Martelo Fem. - Raquel Figueira (JD Almansor); Vara Masc. - João Apolinário (A20KM Almeirim); 100 M Fem. - Laura Alexandre (AEA Cartaxo); 400 M Masc. - Duarte Aperta (UFC Tomar); Dardo Masc. - António Matos (UFC Tomar); 400 M Fem. - Lúcia Martinha (CP Alcanena); Comprimento Fem. - Edmara Chete (A20KM Almeirim); Peso Masc. - Afonso Batista (CLAC); 1500 M Masc. - Tomás Cerveira (CN Rio Maior); 1500 M Fem. - Carolina Miguel (A20KM Almeirim); Disco Fem. - Bruna Ferreira (CLAC); Comprimento Masc. - Miguel Costa (CLAC); 4x100 M Fem. - GA Fátima; Vara Fem. - Edmara Chete (A20KM Almeirim); Martelo Masc. - António Matos (UFC Tomar); Triplo Fem. - Bruna Ferreira (CLAC); Dardo Fem. - Inês Matias (A20KM Almeirim); 3000 M Masc. - Tiago Homem (UFC Tomar); 3000 M Fem. - Margarida Pereira (UFC Tomar); 400 M Barr. Masc. - Afonso Batista (CLAC); 400 M Barr. Fem. - Marisa Nunes (UFC Tomar); 200 M Masc. - Duarte Aperta (UFC Tomar); 200 M Fem. - Laura Alexandre (AEA Cartaxo); Peso Fem. - Rita Paciência (A20KM Almeirim): Triplo Masc. - Guilherme Mendonça (UDZ Alta); Disco Masc. - João Lima (AEA Cartaxo); 110 M Barr. Masc. -

Manuel Cruz (UFC Tomar); 100 M Barr. Fem. - Edmara Chete (A20KM Almeirim); 800 M Masc. - Manuel Cruz (UFC Tomar); 800 M Fem. - Carolina Miguel (A20KM Almeirim).