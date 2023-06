Trabalho desenvolvido no basquetebol de formação tem dado frutos no clube escalabitano.

Jovens do Santarém Basket chamados aos trabalhos das selecções

O jovem atleta do Santarém Basket Martim Silva foi convocado para a Selecção Nacional de Sub15, tendo participado no “Clinic Internacional de Formação” que se realizou em Cantanhede. Já Diana Santos e Maria Fidalgo (na foto) e Afonso Ribeiro foram chamados para um Campo de Observação Nacional, para atletas sub14, na Covilhã, promovido pela Federação Portuguesa de Basquetebol.

No escalão de Sub12, a Associação de Basquetebol de Santarém vai participar na XI Festa do Minibasquete, nos dias 4 a 9 de Julho em Paços de Ferreira, estando também convocados para os treinos de preparação diversos jovens atletas do Santarém Basket, nomeadamente Francisca Delgado, Maria Madeira, Teresa Ferreira e Delma Lopes nos femininos e Tiago Branco, João Álvares e Duarte Paulino nos masculinos.

“Estas presenças nas diversas selecções ao longo da época é fruto do empenho dos atletas, da competência dos seus treinadores e apoio dos encarregados de educação”, salienta o Santarém Basket em comunicado.