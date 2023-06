Santarém é a capital mundial da ginástica de trampolins durante duas semanas

Santarém vai ser a capital mundial da ginástica de trampolins durante duas semanas com a realização da Taça do Mundo de Trampolins entre 27 de Junho e 2 de Julho e de mais uma edição da SCALABISCUP, entre os dias 3 e 7 de Julho. Dois eventos organizados pelo Gimno Clube de Santarém e que vão atrair à cidade mais de quatro milhares de pessoas, segundo as estimativas apontadas.

Na apresentação dos eventos, que decorreu no salão nobre da Câmara de Santarém, Fernando Gaspar, presidente e treinador do Gimno Clube de Santarém, referiu que a atribuição da organização do evento pela Federação Internacional de Ginástica, via Federação de Ginástica de Portugal, ao Gimno Clube de Santarém decorre do reconhecimento da qualidade de excelência do Torneio Internacional de Trampolins SCALABISCUP, que se realiza há uma década em Santarém.

Segundo a organização, a Taça do Mundo de Trampolins vai contar com os melhores 183 ginastas mundiais, 24 deles portugueses, em representação de 25 países, oriundos dos cinco continentes, que devem chegar a Santarém a 27 de Junho. Os treinos estão previstos para 28, 29 e 30, as provas preliminares realizam-se 1 de Julho e as finais a 2 de Julho, com cobertura televisiva assegurada na RTP2. A transmissão do evento será feita também via streaming pela Internet, como forma de projectar o evento onde a marca Santarém vai estar sempre associada.

Por sua vez, a SCALABISCUP envolve 801 atletas, com 78 comitivas em representação de 20 países. Os treinos começam a 3 de Julho, a 4 e 5 realizam-se as provas preliminares e as finais realizam-se na quinta-feira, 6 de Julho.

Eventos com grande retorno para a cidade

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, destaca a importância que as grandes provas nacionais e internacionais têm para a promoção e para a dinâmica social e económica da cidade. “Temos mais visitas e temos mais pessoas a quem queremos dar a conhecer Santarém”, disse o autarca referindo que os parceiros que trabalham com a empresa municipal Viver Santarém garantem que as provas desportivas são as que trazem maior retorno para a cidade.

Carlos Coutinho, presidente da Viver Santarém, sublinhou a importância de ambos os eventos para justificar o investimento do município, na ordem dos 50 mil euros. Desse montante vão ser aplicados 33 mil euros na pré-instalação e aluguer da climatização obrigatória do recinto, que já estava prevista e que a organização da Taça do Mundo a Santarém obrigou a antecipar. Em 2024 a instalação de todas as estruturas de suporte eléctricas devem ser uma realidade, para assegurar ambientes com temperaturas controladas na Nave e do Pavilhão Municipal de Santarém. Para além do ar condicionado, esta competição requer a instalação provisória de duas bancadas extra na Nave, que durante o evento passa a garantir 900 lugares sentados.

O presidente da Federação Nacional de Ginástica, Luís Arrais, escalabitano que durante muitos anos esteve ligado ao Gimno Clube de Santarém, também marcou presença na apresentação e considerou que a atribuição da organização de uma das quatro provas da Taça do Mundo de Ginástica, pela Federação Internacional de Ginástica, é um feito histórico para o concelho. Aproveitou para elogiar Victor Varejão, presidente da Associação de Ginástica de Santarém, visto ser o presidente com mais anos de liderança numa associação de ginástica distrital, destacando o seu contributo para que três dos quatro atletas olímpicos nos trampolins sejam do distrito de Santarém.