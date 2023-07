Andebol de Samora Correia brilha com duas equipas no top 4 nacional

Equipa sub16 do Núcleo de Andebol de Samora Correia conquistou o 3º lugar a nível nacional. Já a equipa sub18 ficou no 4º lugar no campeonato nacional. O clube diz que os resultados reforçam a posição do NASC no desporto da região e no panorama nacional da modalidade.

A época 2022/2023 foi marcada por um excelente desempenho da formação do Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC). As equipas sub16 e sub18 demonstraram talento e dedicação e conquistaram, respectivamente, o 3º e o 4º lugares no campeonato nacional.

No Encontro Nacional de sub16, realizado em Tondela entre os dias 8 e 11 de Junho, a equipa do NASC conquistou o 3º lugar a nível nacional neste escalão apenas atrás de Águas Santas e do campeão FC Porto. A fase final do campeonato de sub18, que teve lugar entre os dias 16 e 18 de Junho no Colégio dos Carvalhos, foi palco de uma competição intensa entre as quatro melhores equipas do país: FC Porto, Colégio dos Carvalhos, SL Benfica e Núcleo de Andebol de Samora Correia. O NASC ficou em 4º lugar com o Benfica a conquistar o título.

Este foi um feito inédito no clube de Samora Correia, ao conseguir na mesma temporada dois top 4 em diferentes escalões de formação, reforçando a qualidade e o trabalho contínuo desenvolvido ao longo dos últimos anos. O clube conta actualmente com cerca de cem atletas divididos pelos diferentes escalões, tendo também atletas a representar as selecções nacionais jovens nas últimas épocas.

Recorde-se que no escalão de Sub14 o clube já tinha conquistado o título de campeão nacional na época de 2017/2018, o 3º lugar em 2016/2017 e o 4º lugar nacional em 2018/2019. Também na temporada transacta conquistou mais um lugar de destaque a nível nacional, sendo vice-campeão nacional no escalão de Sub16. “Todos estes factores reforçam a posição de referência do clube no desporto da região, mas sobretudo no panorama nacional da modalidade”, reitera o NASC.