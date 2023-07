Decisões da Taça do Mundo de Trampolins este domingo em Santarém

A Taça do Mundo de Ginástica de Trampolins está a decorrer em Santarém até este domingo, 2 de Julho, dia em que se ficarão a conhecer os vencedores das diversas provas. Na nave desportiva municipal de Santarém vão estar os melhores ginastas do mundo, numa competição que envolve mais de 170 ginastas de 25 países e que é organizada pelo Gimno Clube de Santarém.

Este sábado decorreu a cerimónia de abertura que contou com a presença do presidente da Federação de Ginástica de Portugal, o escalabitano Luís Arrais, e do vereador da Câmara de Santarém Diogo Gomes, entre outras individualidades. Uma sessão que contou também com vários apontamentos de folclore ribatejano