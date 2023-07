Praticante de Kempo de Tomar é campeão nacional

Eduardo Vaz e Filipe Lourenço sobressaíram no Campeonato Nacional de Kempo na modalidade de full-kempo. Eduardo Vaz sagrou-se campeão nacional na categoria -72kg e Filipe Lourenço arrecadou o terceiro lugar do pódio na mesma categoria. Os atletas pertencem à Academia de Artes do Combate da Associação Thomar Honoris, de Tomar. De realçar os resultados que a academia tem obtido, tendo alcançado os mesmos pódios no regional centro e sul e na taça do mundo.

O campeonato decorreu na Guarda no fim-de-semana de 1 e 2 de Julho, reunindo 400 atletas de 46 clubes. O full-kempo é uma modalidade de combate semelhante às Artes Marciais Mistas (MMA), sendo a principal diferença o uso de capacete e luvas para uma maior protecção.