Sanear dívida e aproximar comunidade continuam a ser prioridades para o GD Vialonga

Continuar o saneamento da dívida financeira do Grupo Desportivo de Vialonga (GDV), que ronda os 200 mil euros, e honrar os compromissos com fornecedores mantendo a aproximação da comunidade com as actividades do clube são as prioridades para a nova estrutura directiva do GDV que tomou posse na tarde de domingo, 25 de Junho.

A direcção continua a ser liderada por Ricardo Antunes, que pegou no clube durante a pandemia, quando existia a ameaça de fechar portas, depois de herdar uma dívida elevada que vai sendo reduzida aos poucos. “Queremos sanear essa dívida e ao mesmo tempo garantir a gestão corrente do clube”, explica o presidente a O MIRANTE. O GDV viveu este ano uma boa época desportiva, em particular no futebol sénior, tendo conquistado a subida à 2ª divisão distrital. “Foi uma boa conquista e estamos a tentar fazer o melhor possível sem dar passos maiores que as pernas. Um dos nossos pilares é aproximar os sócios e as pessoas do clube e estamos a continuar esse processo. Temos tido cada vez mais apoio da comunidade mas é importante que esse apoio continue”, apela.

Desde que o relvado sintético foi substituído, os atletas de futebol ganharam melhores condições desportivas para treinar e jogar. “Recentemente tivemos perto de 700 pessoas a ver um jogo nosso em casa, o que foi muito bom. Nota-se esse apoio das pessoas. Agora é preciso é que continue”, explica Ricardo Antunes, considerando que a aposta de aproximar o clube dos sócios tem sido uma aposta ganha. Em termos federativos, excluindo as modalidades de lazer, o GDV apresenta-se nas modalidades de futebol, futsal e patinagem.

Na tomada de posse dos órgãos sociais houve também lugar a uma sessão solene de aniversário com a entrega de emblemas de filiação de sócios com 25 e 50 anos de ligação ao clube. A cerimónia teve lugar na sala de sócios do pavilhão do desporto e da vida de Vialonga.

Os novos órgãos sociais

Da nova lista de dirigentes fazem parte na assembleia-geral Ana Lídia Cardoso (presidente), João Coelho e Francisco Pinheiro (vice-presidentes) e Ângela Bordalo (secretária). Na direcção, além do presidente Ricardo Antunes estão André Nunes, Ana Pacheco, Leontino Gonçalves e Pedro Antunes (vice-presidentes), Amândio Nunes (tesoureiro), Cláudia Gonçalves (secretária-geral) e Arlindo Fernandes, Tiago Soares, José Antunes e Rafael Pereira (vogais). Por fim, no conselho fiscal, tomaram posse João Milheiro (presidente), Eduardo Ferreira (secretário) e Mário Pedrosa (relator).