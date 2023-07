Arqueiros do Cartaxo conseguiram cinco primeiros lugares na última prova do Campeonato Nacional de Campo

FOTO - Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense

Ateneu Cartaxense com vários pódios no tiro com arco

O Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense esteve representado por sete arqueiros na 8ª e última prova do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, que decorreu no Campo de Futebol de Santa Eulália, em Vialonga, tendo conquistado quatro primeiros lugares individuais, um primeiro lugar por equipas mistas e um terceiro lugar individual. A equipa mista sénior de Arco Barebow, composta por Elisabete Janeiro e João Rodrigues, que venceu a prova, vai agora disputar a final four para apurar a dupla campeã nacional.