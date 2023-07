Patinagem de “Os Águias” de Alpiarça conquista primeiro pódio nacional

Ana Teresa Marques é a responsável por conseguir o primeiro pódio nacional em patinagem de velocidade ao Clube Desportivo "Os Águias" de Alpiarça. A patinadora do escalão júnior ficou em terceiro lugar nos 100 metros no Campeonato Nacional de Estrada, realizado no fim-de-semana de 1 e 2 de Julho em Canelas, no concelho de Estarreja. “Os Águias” levaram ainda consigo os atletas Ariana Duarte, do escalão de cadetes, Guilherme Marques, em juvenis, e João Henriques, em juniores.