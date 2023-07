Pai e filho de Alcanena são campeão e vice-campeão europeu de 24h BTT

Os atletas do Núcleo Cicloturismo de Alcanena, Fernando Santos e Pedro Santos, pai e filho, sagraram-se respectivamente campeão europeu e vice-campeão europeu de 24 horas BTT numa prova realizada em Mação. Fernando Santos venceu no escalão dos 65 a 69 anos, completando 21 voltas ao circuito, totalizando 224,7 km. Já o filho, Pedro Santos, competiu no escalão dos 35 aos 39 anos e sangrou-se vice-campeão europeu, com 27 voltas percorridas que correspondem a 288,9km. Na edição de 2019, em Penafiel, Fernando Santos alcançou o terceiro lugar e o seu filho havia sido o sétimo classificado.