CLAC com títulos nacionais no Nacional de Veteranos em atletismo

O Clube de Lazer, Aventura e Competição (CLAC - Entroncamento), esteve representado com dez dos seus atletas veteranos, no Campeonato Nacional de Ar Livre de Masters, em Atletismo, que se realizou este fim de semana, de 8 e 9 de Julho, em Vagos. Este campeonato, mais uma vez, bateu todos os recordes de participações e de atletas, com 708 inscritos.

Dez atletas do Clube de Lazer, Aventura e Competição (CLAC - Entroncamento) participaram no Campeonato Nacional de Ar Livre de Masters em Atletismo, que se disputou em Vagos, com destaque para os três títulos de campeão nacional conseguidos por Manuel Maia, no escalão M80. Ainda a nível individual, foram ainda conseguidos quatro segundos lugares pelos atletas Joaquim Ventura (M75), Fátima Carrêlo (F55) e Ana Abegão (F50) e sete terceiros lugares, alcançados por Mónica Ventura (F40), Clara Carrêlo (F55), João Joaquim (M75), Joaquim Ventura, Fátima Carrêlo e Manuel Maia.

O CLAC também brilhou nas estafetas, sendo vice-campeão na estafeta 4x100m de F40 (com Teresa Ventura, Ana Abegão, Mónica Ventura e Fátima Carrêlo) e na de 4x100m escalão M70 (com João Joaquim, António Paixão, Joaquim Ventura e Manuel Maia). Colectivamente, a equipa feminina ficou em 9° lugar entre 58 equipas e em masculinos conseguiu o 15° lugar em 116 equipas. O campeonato bateu todos os recordes de participações e de atletas, com 708 inscritos.