CN Torres Novas é bicampeão nacional de duatlo

O Clube de Natação de Torres Novas sagrou-se bicampeão nacional de duatlo em elites após vencer a última etapa do campeonato de clubes

O Clube de Natação de Torres Novas sagrou-se bicampeão nacional de duatlo em elites após vencer a última etapa do campeonato de clubes, disputada a 9 de Julho em Avis, composta por dois segmentos de corrida com 5km e 2,5km, intercalados por um segmento de ciclismo com 20km. A equipa torrejana colocou quatro atletas nos cinco primeiros lugares: Luís Moileiro foi 2º; João Francisco Ferreira ficou em 3º; José Pedro Vieira foi 4º; e Pedro Afonso Razões terminou em 5º. Competiram ainda pelo CNTN André Duarte, que terminou na 19ª posição, e Francisco Borges na 39ª.

Na competição feminina, a equipa de Torres Novas constituída por Catarina Moutinho (1ª junior), Cláudia Orvalho e Mafalda Leirião, alcançaram o 6º lugar coletivo, fruto dos 11º, 18º e 22º lugares na geral individual, garantido um excelente 3º lugar no nacional de duatlo para o Clube de Natação de Torres Novas.