Nadador de Salvaterra está a fazer história 

O jovem nadador do Clube Náutico de Salvaterra de Magos representa a selecção nacional e surpreende pela sua mentalidade competitiva. O MIRANTE acompanhou um dos treinos que antecedeu o Europeu de Juniores e aproveitou a deixa para falar também com o treinador Paulo Soares e com o presidente Raphael Gaspar.

Carlos Nunes, 17 anos, tem andado nas bocas do povo em Salvaterra de Magos por ter batido um recorde nacional de natação com duas décadas, nos 50 metros bruços no escalão de juniores. Em menos de um mês, o nadador do Clube Náutico de Salvaterra de Magos, a competir pela selecção nacional, bateu o recorde por duas vezes. O MIRANTE foi conhecer o jovem na semana anterior à sua ida para o europeu, que decorreu de 4 a 9 de Julho.