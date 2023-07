Atletas do “Parafuso” do Entroncamento conquistaram o terceiro lugar pela Seleção Distrital num open internacional que se realizou em Tomar.

“Parafuso” do Entroncamento com boa prestação em open realizado em Tomar

No dia 15 de Julho a cidade de Tomar foi a capital do judo com a realização da 17ª edição do Open Internacional da Associação de Judo do Distrito de Santarém e a primeira ediçãp do open “Internacional Mix Teams”. Nas provas estiveram presentes quatro países, nomeadamente França, Espanha, Suíça e Portugal, e mais de 150 atletas. O Grupo Recreativo 1º de Outubro de 1911, conhecido como “Parafuso” do Entroncamento, foi representado por Diogo Martins, Luís Sousa, Rafael Soares e Miguel Marques.

Diogo Martins, Rafael Soares e Luís Sousa, integraram a equipa da Associação de Judo de Santarém no “Internacional Mix Teams” e alcançaram o terceiro lugar do pódio. No que respeita ao torneio individual, o atleta Luís Sousa, na categoria de -55Kg, uma das mais competitivas da prova, alcançou o sétimo lugar.