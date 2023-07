UDCAS do Sobralinho conquista campeonatos nacionais e 50 medalhas

A equipa da União Desportiva e Cultural do Sobralinho (UDCAS) encerrou a temporada desportiva com a conquista do título de campeão nacional e o de campeão absoluto por equipas, refere o clube em comunicado.

No evento desportivo realizado nos dias 1 e 2 de Julho, organizado pela Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo, a equipa do Sobralinho composta por 29 atletas de diferentes escalões conquistou mais de 50 medalhas, incluindo uns impressionantes 26 títulos de atletas campeões nacionais.

Os resultados alcançados ao longo do campeonato valeram à equipa o prémio de melhor equipa nacional na vertente desportiva, além do maior prémio do evento, o título de equipa Campeã Nacional Absoluta. Este era um título há muito desejado pela equipa técnica liderada pelo treinador Nuno Grilo. “Tudo o que procuro para os meus atletas são recursos para que possam crescer ainda mais. Já temos uma grande equipa técnica, mas muitas vezes faltam-nos os recursos económicos”, refere o responsável, lembrando que este foi um dos eventos mais dispendiosos em termos de estadia e deslocação na história do Kempo da UDCAS e devido a esse motivo alguns atletas apurados desde o campeonato regional nem puderam comparecer.

A próxima época desportiva terá início com o Torneio UDCAS, agendado para 23 de Setembro no pavilhão desportivo do Sobralinho e que contará com a participação de atletas de todo o país e que terá entrada livre.