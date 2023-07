Clube de Trampolins de Salvaterra adquire novo trampolim

Câmara de Salvaterra de Magos vai financiar a aquisição do novo equipamento

O Clube de Trampolins de Salvaterra vai ter um novo trampolim e a Câmara de Salvaterra de Magos ajudou na aquisição com o valor de dois mil euros. O apoio por parte do município irá ser complementado posteriormente, já que Hélder Esménio garante que a intenção é cobrir todos os custos com o equipamento e proteções, que ascendeu aos 7 mil euros.