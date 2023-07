partilhe no Facebook

Natação artística de Almeirim com três medalhas no campeonato nacional

A Associação 20kms Almeirim conquistou três medalhas de prata no Campeonato Nacional de Verão de Natação Artística, que se disputou em Felgueiras. Gonçalo Rodrigues e Camila Ferreira participaras nas provas« Dueto Livre Misto Juvenil e Open de Verão de Portugal, tendo alcançado em ambas o segundo lugar. Daniela Teodósio conseguiu a medalha de prata em Solo Livre Master

Esquema Livre. O clube de Almeirim participou na competição com dez atletas. Além dos pódios, a equipa ainda obteve o 7º lugar na Taça de Portugal Natação Artística, o 7º lugar no Troféu de Formação Desportiva e um 5º lugar no Troféu Master.