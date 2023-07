Santarém Basket está em alta e quer continuar a crescer

O Santarém Basket Clube faz um balanço positivo da época desportiva que há pouco terminou, em que conquistou 3 títulos distritais, 3 vice-campeonatos distritais, 2 primeiros lugares nos Torneios Ribas e um primeiro e um segundo lugar nos Torneios de Abertura, no basquetebol de formação. Em 2022/2023, o clube escalabitano conseguiu ainda apurar 5 equipas para provas nacionais, destacando-se a equipa Sub14 feminina que esteve à beira de conseguir o apuramento para a Final Six da Taça Nacional.

Sinal da dinâmica que o Santarém Basket tem vivido é o facto de, pelo segundo ano consecutivo, o clube ter superado a fasquia das duzentas inscrições, atingindo na última época os 210 atletas inscritos, com 12 equipas em competição e quatro equipas no minibasquete. A colectividade salienta também que sete atletas foram chamados aos trabalhos de selecções nacionais jovens e 23 atletas participaram nas diversas seleções distritais de basquetebol. “Todo este trabalho foi fruto do empenho de todos, assim como a colaboração dos colegas de equipa, treinadores e encarregados de educação”, vinca o clube, que enaltece o trabalho realizado por treinadores e monitores de todos os escalões e agradece à Câmara de Santarém e à empresa municipal Viver Santarém “por mais um ano de apoio para que a época tenha decorrido com este sucesso”.

O Santarém está já a preparar a próxima temporada e fixa objectivos ambiciosos, como os de aumentar o número de atletas inscritos e de equipas em competição, fazendo o acrescento da inscrição de equipas seniores. “Para este desejado aumento, seria ideal que fosse atribuído ao clube mais espaços de treinos de modo a capacitar todo o desenvolvimento necessário para atingir os objetivos traçados para as equipas”, considera o clube, que compete em instalações municipais.