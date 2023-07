Cobertura do Gimnodesportivo de Freixianda vai ser substituída

O auto de consignação que vai viabilizar a substituição da cobertura do Pavilhão Gimnodesportivo de Freixianda foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e o proprietário da empresa que vai realizar a empreitada, a Arlindo Lopes Dias, Unipessoal, Lda. Os trabalhos vão custar cerca de 109 mil euros e têm um prazo de execução de 90 dias. A substituição da cobertura do pavilhão envolve a retirada dos painéis de sandwich existentes e a substituição por novos painéis, incluindo painéis translúcidos. Vão ser também retiradas as caleiras metálicas de drenagem pluvial e realizada a sua substituição, além do reposicionamento e ajuste dos tubos de queda de drenagem da cobertura com as caixas de visita e respectivas pinturas.

O Pavilhão Gimnodesportivo de Freixianda foi inaugurado em 2001 e serve a comunidade escolar, estando igualmente ao dispor da população e ao serviço das associações desportivas locais. Actualmente é a casa das equipas de futsal do Grupo Desportivo da Ribeira do Fárrio e a empreitada agora adjudicada vai corrigir os problemas de infiltrações identificados na estrutura.