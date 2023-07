João Apolinário representou Portugal no Troféu Ibérico de Sub-18 de Atletismo, tendo ficado na segunda posição no concurso de salto à vara, com novo recorde pessoal

Jovem de Almeirim em segundo no salto à vara no Troféu Ibérico de Sub-18





O atleta de Almeirim João Apolinário representou Portugal no Troféu Ibérico de Sub-18 de Atletismo, que decorreu no dia 19 de Julho no Estádio Municipal de Leiria, tendo ficado na segunda posição no concurso de salto à vara, com novo recorde pessoal. A prova foi vencida por um atleta espanhol.

João Apolinário, que representa a Associação 20Km Almeirim, saltou pela primeira vez acima da fasquia dos 4 metros, registando a marca de 4,15 metros que lhe valeu a segunda posição. O Troféu Ibérico de Sub-18 de Atletismo reuniu 69 atletas portugueses e 71 atletas espanhóis e visou valorizar o desporto de formação e proporcionar uma primeira experiência internacional aos jovens que serão os atletas do futuro da modalidade, segundo a Federação Portuguesa de Atletismo.