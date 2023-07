Alhandra Sporting Club é campeão nacional de aquatlo

O Alhandra Sporting Club (ASC) venceu o campeonato nacional jovem de aquatlo por equipas que se disputou nos dias 1 e 2 de Julho em Amora. A equipa foi composta por Adolfo Figueiredo, Rafael Rico, Leonor Branco, Frederico Lainho, Guilherme Alves, Salvador Varela, David Leão, Isa Nunes, Inês Correia, Rodrigo Vieira, Maria Inês Correia, Miguel Alpendre, Clara Rasquilho, David Vicente, Guilherme V., Constança D., Ana Guiomar P., Diogo M. Santos, Sofia Paulo, Pedro Rasquilho, Santiago Gaspar, Afonso Franco, Afonso Rodrigues, Maria Carmo, Tomás Barrocas, Bruna Albuquerque, João Pissarra, Ana Fung, Pedro Sardinha, Alice Aniceto, Rodrigo Barreto, Eduardo Branco e João Afonso Moreira.

Ana Carapeta terminou em terceiro lugar no campeonato nacional de cadetes e no campeonato individual e clubes de aquatlo Inês Rico triunfou em absolutos e sagrou-se campeã nacional de aquatlo. Em cadetes venceu Rodrigo Pissarra e Matilde Tomás foi segunda classificada. No escalão dos 30 aos 34 anos o pódio também foi partilhado por atletas do ASC: Ana Filipa Ferreira venceu, seguida da colega Ana Filipa Sampaio. Por equipas, em femininos, também o ASC se tornou campeão nacional de aquatlo.