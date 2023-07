Abrantes recebe em Agosto torneio internacional de iniciados

Abrantes vai receber a XV edição do Torneio Internacional de Iniciados de Abrantes nos dias 11, 12 e 13 de Agosto. Jorge Andrade, antigo jogador profissional de futebol, com passagem na selecção nacional e em vários clubes nacionais e internacionais, é o patrono do torneio. Os jogos vão decorrer nos dois campos da cidade desportiva de Abrantes, no Pego, em Tramagal e Alferrarede, com as finais a serem disputadas no campo Nº 1 do Estádio Municipal de Abrantes. As equipas vão estar divididas em dois grupos, sendo o grupo A composto por Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal e Selecção Concelhia de Abrantes. No grupo B está o Sport Lisboa e Benfica, Vitória Sport Clube e RCD Corunha, de Espanha. Os dois primeiros classificados de cada grupo vão disputar a final do torneio a 13 de Agosto, às 11h45, no campo Nº 1 da Cidade Desportiva.

O jogo de abertura está marcado para o campo de jogos do Pego, dia 11 de Agosto, às 18h30, e vai opor o Sporting CP à Selecção Concelhia de Abrantes. No mesmo dia, às 20h00, o SL Benfica e Vitória SC defrontam-se no mesmo. No dia 12, a Selecção de Abrantes defronta o FC Porto às 9h30, novamente no campo Nº 1, e o Corunha joga com o Vitória, às 11h00, no Campo CUF, em Alferrarede. Às 18h00, em Tramagal, o Benfica defronta o Corunha, e às 19h45, o Porto joga com o Sporting em Abrantes.

O Torneio Internacional de Iniciados é organizado pelo município de Abrantes e homologado pela Federação Portuguesa de Futebol. O Sporting CP é o actual detentor do troféu, após vencer o SL Benfica na final do ano passado no desempate nas grandes penalidades.