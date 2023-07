Casa do Benfica em Santarém em bom plano na Taça Regional de Tiro

A Casa do Benfica em Santarém participou na quinta prova da Taça da Associação Regional de Tiro do Sul, organizada pelo Clube Futebol Eborense, de Évora, com destaque para o primeiro lugar obtido por Moisés Pedrosa e para o segundo lugar de Ricardo Fernandes, ambos em pistola.

Cm a prova de Évora terminou a Taça da Associação Regional de Tiro do Sul, com os atletas da Casa do Benfica em Santarém a obterem as seguintes posições: em C10, Homens Juniores, João Félix, obteve o 1º lugar; em C10, Homens Seniores, Luís Garcia ficou em 2º lugar; em CCART, Homens Veteranos, Moisés Pedrosa ficou no 4º lugar; em CCART, Homens Juniores, João Félix foi 2º; em P10, Homens Seniores, Ricardo Fernandes, classificou-se no 1º lugar e Luís Galhardo terminou no 3º lugar; em P10, Homens Veteranos, Moisés Pedrosa, obteve o 1º lugar e Alexandre Fernandes ficou em 2º.