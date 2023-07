Inquéritos sobre jogo de futsal que acabou 60-0 ainda sem conclusões

Quase três meses depois da realização do jogo de futsal entre o Mação FC e o Benavente FC, a contar para a 1ª divisão distrital de seniores, que acabou com o insólito resultado de 60-0 a favor da equipa de Mação, ainda não há conclusões dos inquéritos solicitados por iniciativa da Associação de Futebol de Santarém (AFS). O jogo aconteceu no dia 6 de Maio e o Benavente apresentou-se em campo com apenas três jogadores para um jogo decisivo para a atribuição do título distrital de futsal, que era disputado entre o Vitória de Santarém e o Mação FC. Com esse resultado dilatado, o emblema de Mação acabou por superar os escalabitanos no desempate por diferença de golos.

Perante o inusitado resultado e os contornos que o envolveram, a Associação de Futebol de Santarém decidiu participar os factos ao Conselho de Disciplina da AFS e comunicar ao Ministério Público “a eventual ocorrência da infracção que possa revestir natureza e motivação criminal ou contraordenacional”. A classificação do campeonato ainda não foi homologada. O MIRANTE sabe que o inquérito do Conselho de Disciplina da AFS está a ser conduzido por uma inquiridora da zona do Porto, aguardando-se para breve a entrega do relatório final para posterior tomada de decisão. Quanto à participação ao Ministério Público desconhece-se a evolução do caso.

Na altura dos factos, a direcção da AFS, liderada por Francisco Jerónimo, emitiu um comunicado em que considerava que “os factos e as circunstâncias em que os mesmos se verificaram, representam, na opinião desta direcção, indícios de eventuais práticas de crimes (…) por comportamentos susceptíveis de afectar a verdade, a lealdade e a correcção da competição e do seu resultado na actividade desportiva”. E acrescentava: “Com esta pronta reacção, na busca de responsabilidades, disciplinares e criminais, a Direcção da Associação de Futebol de Santarém espera contribuir para o alcançar de uma resposta, igualmente pronta e eficaz, a factos que a todos os desportistas não podem ficar alheios”.

O jogo de futsal entre as equipas do Mação Futebol Clube e do Benavente Futsal Clube tornou-se notícia nacional pelo volumoso resultado de 60-0, explicado pelo facto de a equipa de Benavente ter comparecido nesse jogo decisivo para atribuição do título com apenas três atletas (o futsal joga-se com 5 de cada lado). A equipa de Benavente não conseguiu arranjar mais jogadores para essa data, tendo comunicado previamente esse problema, mas o jogo acabou por se realizar.

Mação ameaçou recorrer aos tribunais

O Mação FC não gostou do burburinho e das suspeitas que o jogo gerou e garantiu que “não hesitará em actuar judicialmente contra aqueles que coloquem o bom nome da instituição em causa”. Em esclarecimento publicado nas redes sociais, o clube disse: “As acusações de que o Mação FC está a ser alvo são graves e o clube não as irá deixar passar em claro, sem as devidas diligências legais”. E defendeu que “a homologação dos resultados deve ser feita pela AFS, tendo em conta que todos os regulamentos foram cumpridos no jogo do dia 6 de Maio, que resultaram com o Mação FC campeão”.

O clube de Mação apontou ainda o dedo à AFS por saber das condicionantes do Benavente apresentadas na véspera do jogo, “e estando nomeado um representante da mesma no pavilhão, devia ter sido a AFS a primeira a tentar encontrar uma solução ética para a resolução do problema”. O Mação FC diz que sempre mostrou abertura para jogar noutra data ou horário, “devendo a AFS fazer uma reflexão sobre casos idênticos que ocorrem nos mais diversos campeonatos organizados pela mesma e que não têm o mesmo tratamento”.