Tomar recebeu mais de duas centenas de judocas em estágio internacional

O XVII Estágio Internacional de Juvenis, Cadetes, Juniores e Seniores, organizado pela Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS), realizou-se de 17 a 20 de Julho, no Pavilhão Municipal de Tomar. O estágio contou com a presença de 230 participantes de países como Portugal, Espanha, França e Suíça. O treinador Flávio Canto, vencedor de diversas medalhas enquanto atleta, foi o convidado de honra.

Os judocas Francisca Galhardas e Vicente Silva falaram com O MIRANTE e explicaram que se inscreveram no estágio para aprender e melhorarem as suas técnicas. Ambos foram influenciados pelo pai a começar a modalidade. Vicente Silva, 13 anos, residente em Tomar e campeão nacional de judo no seu escalão, praticou equitação e natação e, aos sete anos, decidiu seguir a sugestão do pai. “Fiquei com medo porque achava que era karaté, mas fui experimentar e hoje é o que quero para a vida”, conta o judoca. Chegou a estar um dia sem comer e sem beber água para perder dois quilos que precisava para participar numa prova em Espanha. Vicente Silva confessa que conciliar a escola e o desporto nem sempre é fácil e, por vezes, acorda muito cansado. Comer muitos alimentos com proteína e descansar são os seus métodos para recuperar depois de treinar todos os dias, excepto ao fim-de-semana. Inspirado no mestre Igor Sampaio, e na atleta olímpica Patrícia Sampaio, naturais de Tomar, Vicente Silva afirma que gostava de um dia ser profissional e ganhar a vida com a prática de judo. Depois de já ter ganho um campeonato nacional no seu escalão, pretende fazer o circuito europeu e trazer uma medalha. No futuro sonha em participar num mundial e nos Jogos Olímpicos.

Francisca Galhardas, 14 anos, residente em Lisboa, começou a praticar judo aos três anos por influência do seu pai, treinador de judo. A sua referência chama-se Joshiro Maruyama e sonha representar Portugal e ser campeã da Europa e do Mundo. Além dos quatro treinos que realiza semanalmente, a atleta conta que no dia anterior à competição fala pouco para as pessoas e desliga-se do telemóvel e das redes sociais para se concentrar. O banho de água quente é a sua solução para recuperar de treinos intensos e de competições. O colégio onde estuda possibilita que os alunos se foquem no desporto, tendo as tardes livres para estudar e treinar. “Quando entro no tapete sou feliz e não penso em mais nada”, conta.

Em conversa com O MIRANTE, o director técnico da Associação de Judo do Distrito de Santarém, Filipe Lopes, refere a importância da prática de judo pelos valores que transmite como a partilha, inclusão, disciplina e a dinamização dos jovens.