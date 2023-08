Triatletas Ricardo Batista e Maria Tomé na luta pela qualificação olímpica

O atleta do Clube de Natação de Torres Novas Ricardo Batista concluiu no 10° lugar a etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo que se realizou a 29 de Julho em Sunderland, na Inglaterra. No regresso a provas da qualificação olímpica para Paris 2024, Ricardo Batista iniciou a sua participação na WTCS de Sunderland, com um bom segmento de natação, o que lhe possibilitou andar sempre no grupo da frente do ciclismo, liderando a prova por diversas vezes, e concluir a mesma no top 10, o que constituiu um excelente resultado para a sua pontuação no ranking mundial e olímpico.

Nesta etapa, mas no sector feminino, esteve também presente Maria Tomé, do Clube de Natação de Torres Novas, que concluiu a prova no 35ºlugar, e mantém-se na luta pela qualificação olímpica.