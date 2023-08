Cristiano Santos em sexto no mundial master de águas abertas

O nadador da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere foi o melhor português na prova que decorreu no Japão.

O nadador Cristiano Santos, da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, alcançou o 6º lugar mundial e foi o melhor português no campeonato do mundo master em águas abertas, prova de 3 quilómetros que decorreu no Japão. Sebastião Santos, do mesmo clube, ficou no 62º lugar.