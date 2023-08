Simão Ribeiro é atleta de tiro com arco

Nesta conversa com O MIRANTE leva-nos através das suas conquistas, aos seus desafios mentais e ao apoio caloroso do seu clube, a Euterpe Alhandrense.

Simão Ribeiro, de 17 anos, é de Vila Franca de Xira e está a dar que falar no mundo do tiro com arco depois de se ter sagrado campeão nacional de campo em arco recurvo, o também chamado arco olímpico, disparando a 60 metros de distância. Já tinha sido várias vezes vice-campeão mas desta vez o título não lhe fugiu, numa prova da Federação Portuguesa de Tiro com Arco disputada há duas semanas, no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira. Veste as cores da equipa de tiro com arco da Sociedade Euterpe Alhandrense, de Alhandra.