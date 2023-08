Os irmãos Batista de Torres Novas continuam a brilhar no triatlo internacional

O triatleta português Ricardo Batista, do Clube de Natação de Torres Novas, sagrou-se campeão europeu de triatlo sprint, ao vencer a final da prova de elite nos Europeus que decorreu em Balikesir, na Turquia, no sábado, 5 de Agosto. Ricardo Batista, de 22 anos, impôs-se com o tempo de 20.34 minutos, após completar os três segmentos do percurso (natação, ciclismo e corrida), batendo por cinco segundos o alemão Lasse Nygaard Priester (20.93) e por 11 o neerlandês Richard Murray (20.45).

O dia já tinha começado bem para Portugal, com João Nuno Batista, irmão de Ricardo Batista e também atleta do CN Torres Novas, a sagrar-se campeão europeu de juniores, ao vencer a final da prova daquele escalão, com o tempo de 20.59 minutos, à frente do húngaro Zálan Hóbor (21.18), segundo classificado, e do italiano Euan de Nigro (21.19), terceiro. Refira-se que João Nuno Batista, 17 anos, tinha-se sagrado campeão mundial júnior de triatlo no dia 13 de Julho, em Hamburgo, na Alemanha, igualmente em representação da selecção de Portugal..

No sector feminino, Maria Tomé, igualmente do Clube de Natação de Torres Novas, foi a melhor atleta portuguesa, ao terminar em 17.º lugar da final, com o tempo de 23.52 minutos, enquanto Inês Rico foi 27.ª classificada, com 24.34, numa prova vencida pela francesa Mathilde Gautier (23.05).