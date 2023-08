Jovem de Cortiçóis com pódio nos mundiais de pesca desportiva

João Fernandes é pescador do Clube de Bóia de Benfica do Ribatejo e conquistou a medalha de bronze nos Campeonatos do Mundo de Jovens de Pesca Desportiva em Água Doce.

João Fernandes foi terceiro classificado nos Campeonatos do Mundo de Jovens de Pesca Desportiva em Água Doce, entre 44 jovens no escalão de sub-15, e ajudou Portugal a sagrar-se vice-campeão por equipas. O pescador do Clube de Bóia de Benfica do Ribatejo, de apenas 12 anos, é natural da aldeia de Cortiçóis, em Benfica do Ribatejo, e pescou 2.115g na primeira prova e 1.930g na segunda. Ambas as provas tiveram a duração de quatro horas e foram disputadas no fim-de-semana de 5 e 6 de Agosto. Os mundiais reuniram as selecções de sub-15, sub-20 e sub-25 de 12 países. França, Inglaterra e Itália levaram o ouro nos respectivos escalões.

Simão Ramos é o novo campeão do mundo no escalão de sub-15 (6.250g). Em sub-20 Portugal conseguiu outro bronze por Tomás Cunha e ocupou o quarto lugar ao nível das selecções. Nos sub-25 a melhor posição individual portuguesa foi para Miguel Encarnado em quarto lugar, a mesma posição ocupada por Portugal a nível colectivo.

O rio Sorraia é habitat de variadas espécies, como barbos, bogas, carpas, tainhas e pimpões, tendo-se desenvolvido em toda a zona a pesca desportiva de rio. A riqueza piscícola afirma Coruche como local privilegiado para a prática da pesca desportiva, sendo considerada uma das melhores pistas naturais do mundo.