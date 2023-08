Ana Filipa Ferreira é atleta de triatlo e uma apaixonada pela modalidade. Diz que Alhandra tem condições únicas para ser a capital nacional do triatlo se tivesse mais apoios. Foi das primeiras atletas a integrar a secção de triatlo, vestiu as cores da selecção nacional e hoje é a treinadora das camadas jovens.

Ana Filipa Ferreira diz que o triatlo do ASC tem todas as condições para se continuar a afirmar a nível nacional

Sucesso do triatlo do Alhandra Sporting Club também se faz no feminino

A O MIRANTE diz que Alhandra tem condições únicas para ser a capital nacional do triatlo, assim houvesse mais apoios ao Alhandra Sporting Club. Foi das primeiras atletas a incorporar a secção de triatlo, vestiu as cores da selecção nacional e hoje, com 33 anos, é a treinadora das camadas jovens.

A vila de Alhandra tem todo o potencial para ser a capital do triatlo em Portugal. E para que isso aconteça o clube da terra, o Alhandra Sporting Club (ASC), só precisa de ter maiores apoios para que os seus atletas continuem a somar títulos. A convicção é de Ana Filipa Ferreira, 33 anos, atleta do clube e treinadora das camadas jovens da secção de triatlo do ASC.

Com 33 anos e natural de Vila Franca de Xira, a atleta e treinadora tem deixado a sua marca no palmarés desportivo do ASC e tem poucas dúvidas sobre as virtudes de Alhandra e dos talentos da região para a modalidade de triatlo (corrida, natação e bicicleta).