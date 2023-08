Volta a Portugal atravessa hoje o Ribatejo

A Volta a Portugal em bicicleta vai atravessar hoje o Ribatejo no sentido Leste-Oeste, com a partida da segunda etapa agendada para as 12h55 em Rossio ao Sul do Tejo, Abrantes. A chegada acontece junto à Praça de Touros de Vila Franca de Xira, por volta das 17h30. O pelotão vai circular em grande parte do percurso pela Estrada Nacional (EN) 3, passando por Constância, Barquinha, Entroncamento, Torres Novas, Santarém, Cartaxo, Azambuja, Carregado e Castanheira do Ribatejo, fazendo depois um desvio por Arruda dos Vinhos até terminar em Vila Franca de Xira.

A passagem dos ciclistas vai causar alguns condicionamentos de trânsito durante a tarde desta sexta-feira ao longo do percurso. Em Torres Novas (km 31,6) e no Cartaxo (km 89,4) estão as duas primeiras metas volantes do dia, que também distribuem três, dois e um segundo aos três primeiros a passar.

O ciclista português Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) parte como camisola amarela. Reis tem a amarela presa ao corpo por centésimos de segundo e tem contra si as bonificações distribuídas na chegada a Vila Franca de Xira, onde Linarez deve lutar pela vitória ao sprint, depois de, na quinta-feira, ter sido o primeiro a cruzar a meta em Ourém.

Outro homem rápido, o checo Daniel Babor (Caja Rural), segundo na primeira etapa, é terceiro na geral, a um segundo do palmelense da Glassdrive-Q8-Anicolor, e é outro dos candidatos a ‘destroná-lo’ no final dos 177,2 quilómetros com início em Abrantes. A chegada da segunda etapa acontecerá junto à Praça de Touros de Vila Franca de Xira, onde, pelas 17:35, se saberá se Reis consegue manter a amarela.