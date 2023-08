Abrantes recebeu as melhores equipas em Torneio Internacional de Iniciados

Abrantes foi pela 15º vez palco do Torneio Internacional de Iniciados de futebol. Os jogos, realizados nos campos do Pego, Tramagal, Alferrarede e Cidade Desportiva de Abrantes, decorreram durante um fim-de-semana, com o Sporting CP a vencer por 5-0 a Selecção Concelhia de Abrantes no jogo de abertura. A final, disputada entre a equipa do FC Porto e do SL Benfica, realizou-se domingo, 13 de Agosto, com a equipa azul e branca a vencer por duas bola a zero a formação lisboeta.

Na cerimónia de abertura O MIRANTE falou com Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, que recordou os tempos iniciais do torneio, destacando a dificuldade que a organização tinha em conseguir ter como convidadas equipas de renome do panorama nacional. O facto de hoje o torneio ser uma referência nacional é motivo de orgulho e uma motivação para continuar a trabalhar em prol do desenvolvimento do projecto, afirma. O autarca diz que os objectivos passam por valorizar o trabalho desenvolvido pelos vários clubes do concelho no âmbito da formação e permitir aos jovens da região ter contacto com a competitividade que as equipas de maior contexto podem oferecer. “O desporto também é uma forma de promover o turismo e fazer com que as pessoas visitem o concelho e descubram que o Ribatejo é uma boa região para conhecer, viver e até investir”, vincou. Luís Valente, chefe da divisão de desporto e associativismo da Câmara de Abrantes e responsável pela organização do torneio há 15 anos, acrescenta que o tornei visa a valorização do trabalho dos clubes do concelho e a promoção dos jovens atletas locais, assim como a afirmação da competição como uma referência a nível nacional e a promoção turística e económica do concelho.

Jorge Andrade, ex-internacional português, esteve presente durante os três dias do evento e, em conversa com O MIRANTE, falou da importância de descentralizar o desporto e potenciar o talento que existe nas zonas fora dos grandes centros urbanos.