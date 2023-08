NASC sem equipa sénior na próxima época

O Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC) anunciou que não vai ter equipa sénior na próxima época. Em comunicado o clube refere não estarem reunidas as condições essenciais para formar equipa na temporada 2023/2024 por causa do número de atletas disponíveis. “Após uma ponderada reflexão, a direcção do clube decidiu não avançar com a inscrição da equipa na próxima temporada, ficando assim a actividade em suspenso”, pode ler-se no comunicado do NASC.

O clube fiz que vai continuar a apostar na formação para que de futuro o plantel sénior possa voltar a ser uma realidade.