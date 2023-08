Desmor garante tudo pronto para o Casa Pia receber o Sporting em Rio Maior

O presidente do Conselho de Administração da Desmor, empresa municipal de Rio Maior, assegurou que tudo estará pronto para a recepção do Casa Pia ao Sporting, agendado para esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio Municipal de Rio Maior. Miguel Pacheco deu conta da concretização da ampliação do número de cadeiras – de quatro mil para sete mil - e da instalação das “novas torres de fora de jogo”, “uma exigência distinta entre as I e II ligas”. As intervenções, segundo diz, estão a ser realizadas ao abrigo “do protocolo celebrado” entre as entidades, que está “neste momento a ser operacionalizado com investimentos que, dependendo das situações, são da responsabilidade do Casa Pia, da Desmor e da Câmara Municipal de Rio Maior”.

“Estas coisas já tinham sido identificadas e estão, neste momento, em curso para poder corresponder no dia do jogo”, disse também, acrescentando que, até lá, “haverá o tempo necessário para concluir todas as intervenções”, disse à Lusa. Sobre o jogo, referente à segunda jornada da I Liga de futebol, o administrador referiu que é esperada “lotação esgotada” em Rio Maior, revelando ainda que vão ser disponibilizados mais lugares de estacionamento nas imediações do recinto desportivo. “Na reunião efectuada com a GNR, essa foi também uma preocupação. Vai haver um conjunto de parques de estacionamento na cidade que vão estar com placas de identificação para facilitar o estacionamento a todos aqueles que não são de Rio Maior”, notou.

O Casa Pia indicou o Estádio Municipal de Rio Maior como “casa” para os jogos da edição 2023/24 da I Liga, devido às obras previstas para o Pina Manique, em Lisboa, sendo que os ‘casapianos’ vão estrear-se na sexta-feira no recinto riomaiorense, a cerca de 80 quilómetros da capital portuguesa.