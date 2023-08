Futsal de Benavente punido com descida de divisão pelo polémico jogo dos 60-0

O Benavente Futsal Clube foi punido com a desclassificação do campeonato distrital de seniores masculinos, descida de divisão e numa multa de 300 euros por causa do polémico jogo de Maio que permitiu ao Mação Futebol Clube ser campeão distrital com um resultado de 60-0.

O conselho de disciplina da Associação de Futebol de Santarém (AFS) aplicou o artigo 49º do regulamento disciplinar considerando que o facto de o clube se ter apresentado apenas com três jogadores no jogo do título, sem fundamentação, equivale a uma falta de comparência injustificada.

A associação de futebol informou o Ministério Público por considerar estarem em causa “indícios de eventuais práticas de crimes por comportamentos susceptíveis de afectar a verdade, a lealdade e a correcção da competição e do seu resultado na actividade desportiva”.

O título de campeão distrital estava a ser disputado entre o Vitória de Santarém e o Mação FC e em resultado da acção do Benavente, a equipa de Mação acabou por superar os escalabitanos no desempate por diferença de golos.

A associação de futebol criticou o clube dizendo que “não podem existir razões que levem o Benavente Futsal Clube a entrar com apenas três atletas, sendo dois da formação e com o comportamento tão passivo como o testemunhado por toda a gente presente no pavilhão”.

O Benavente Futsal Clube justificou que informou a associação que não tinha jogadores disponíveis e solicitou à equipa de arbitragem para que o Mação FC disputasse a partida só com três jogadores, o que terá “sido negado. O Benavente FC, pedindo desculpa à população, referiu que o vice-presidente da AFS, Jorge Heleno, assistiu a parte do jogo e deixou que este decorresse normalmente.

O clube de Mação considerou que devia ter sido a AFS a primeira a tentar encontrar uma solução ética quando soube que o Benavente não tinha jogadores, salientando que mostrou abertura para jogar noutra data ou horário.

O episódio alastrou à política com a Junta de Freguesia de Benavente a condenar um “triste episódio que desprestigia a imagem do desporto, da competição e da freguesia”.

O presidente da Câmara de Mação disse sentir “revolta e tristeza” em relação às ofensas que têm sido dirigidas “à população do concelho e, em particular, aos jogadores e dirigentes do Mação FC”. Vasco Estrela levantou ainda a suspeita: “Aquilo que aconteceu foi uma surpresa para a AFS? Talvez não...”, referiu.