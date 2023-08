Atleta do Pego convocada para a seleção nacional de karate

Karateca Salomé Guiomar vai representar Portugal no campeonato do mundo.

A abrantina Salomé Guiomar, atleta do Centro de Karate do Shotokan do Pego, foi chamada à Seleção Nacional da Liga Portuguesa de Karate Shotokan para representar Portugal no Campeonato do Mundo da World Shotokan Karate Association, que irá decorrer em Matosinhos, em Setembro.